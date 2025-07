GDF Benevento, articoli da fumo in vendita senza autorizzazione: sequestro di oltre 53.000 pezzi

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, impegnati nel contrasto all’abusivismo commerciale e al contrabbando, hanno sequestrato oltre 53.000 pezzi tra filtri e cartine per tabacco, illecitamente destinati alla vendita.

In particolare, nella provincia di Benevento, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria durante un servizio teso alla repressione dei traffici illeciti ed al contrasto del contrabbando in generale hanno sottoposto a controllo un furgone, all’interno del quale, sono stati trovati più di 53.000 articoli da fumo, trasportati illecitamente da un soggetto italiano in completa evasione dell’imposta di consumo.

Le fiamme gialle hanno contestato all’uomo alla guida del mezzo, la vendita non autorizzata di generi di monopoli, per la quale è prevista una sanzione amministrativa.

Il risultato ottenuto testimonia ancora una volta l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi doganali, a tutela delle risorse economiche e finanziarie dell’Unione Europea e dello Stato, nonché della libera concorrenza e la conseguente tutela degli operatori economici onesti.