Dolce Vita, giudice dell’udienza preliminare: tutte le ipotesi portano a Sicuranza

AVELLINO- Tutte le strade e le ipotesi possibili portano al nome del giudice Antonio Sicuranza come magistrato che da giudice per l’udienza preliminare (Gup) presiederà e dovrà decidere sulla richiesta firmata dal Procuratore della Repubblica di Avellino, dal Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele e dal pm Fabio Massimo Del Mauro per i ventotto imputati del procedimento denominato “Dolce Vita”. Si tratta delle indagini sul presunto sistema organizzato dall’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa per pilotare concorsi pubblici (almeno quattro quelli nel mirino degli accertamenti), appalti pubblici e affidamenti. L’ ipotesi di reato più grave è quella infatti di associazione a delinquere. Dopo il via libera del Plenum arrivato qualche settimana fa, sarebbe proprio Sicuranza ad assumere l’ incarico nell’ ufficio Gip/Gup del Tribunale di Avellino, acquisendo il ruolo del Gip Marcelllo Rotondi (ovvero quello che per un trimestre è stato affidato al giudice Lucio Galeota, che ha firmato il decreto di fissazione dell’ udienza preliminare). Quindi sarà quasi sicuramente lui a presiedere l’ udienza fissata per il prossimo 15 ottobre. Sicuranza attualmente presta servizio presso la Corte di Appello di Salerno, quale consigliere, dopo esservi stato riassegnato a seguito del periodo trascorso presso una sede disagiata, al Tribunale di Foggia dal giugno 2020 a sua domanda, con successiva delibera del maggio 2024, è stato riassegnato alla Corte di Appello di Salerno.