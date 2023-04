Aggressioni operatori sanitari, la solidarietà del movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia”

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” esprime solidarietà verso tutti gli operatori del 118, infermieri e medici del pronto soccorso che in questi giorni sono stati oggetto di violenze verbali e fisiche.

Altresì chiediamo ulteriormente al Ministero dell’Interno di inviare ad horas i presìdi di sicurezza necessari per la salvaguardia e la tutela di tutti quegli operatori sanitari che quotidianamente salvano la vita di decine e decine di persone.

Alla Regione Campania chiediamo di fare chiarezza sia sul DM 77 del 23/5/2022, sulla sua piena attuazione, sul termine dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale Landolfi di Solofra e su come verranno garantiti i LEP (Livelli Essenziali di Prestazione) anche alla luce delle ultime nomine effettuate dal Governo nazionale, non ultima quella del nostro conterraneo, il prof. Sabino Cassese, specialmente in un settore così delicato quale quello della salute pubblica.