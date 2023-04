In giro con attrezzi da scasso e altre attrezzature: denunciati due stranieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia.

In tale contesto, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 30enne e un 50enne, rispettivamente di origine bulgara e romena, per i reati di “ricettazione” e “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”.

Nel corso di un servizio di perlustrazione, nella mattina di ieri, la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino ha proceduto al controllo dei due uomini, fermati ad Atripalda a bordo di un furgone. Gli stessi, residenti in provincia di Caserta, non sono stati in grado di giustificare il possesso degli attrezzi da scasso né la provenienza di varie attrezzature, edili e agricole, rinvenuti nell’autocarro all’esito dell’immediata perquisizione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Si fornisce una foto degli oggetti recuperati allo scopo di renderne possibile il riconoscimento da parte dei legittimi proprietari. Ogni documentata segnalazione potrà essere effettuata direttamente ai Carabinieri.