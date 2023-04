Pestato a sangue in piena notte a viale Italia, tragedia evitata ad Avellino grazie all’intervento di tre ragazzi intervenuti in sua difesa. Ancora una notte violenta nel pieno centro del capoluogo irpino, notte tra Pasqua e Pasquetta, notte di botte da orbi.

E’ accaduto intorno alle due, nei pressi della scuola media “Solimena”. Un ragazzo, meno di 30 anni, stava subendo una violenta aggressione da parte di due suoi coetanei. La vittima era finita a terra e, nonostante questo, i suoi aggressori hanno continuano a colpirlo ripetutamente con calci e pugni. Fortuna ha voluto che, proprio in quel momento, passasse per viale Italia, per far ritorno a casa, un gruppo di altre tre persone, tre giovani. Questi ultimi hanno cominciato ad urlare ed i violenti sono fuggiti via.

La vittima è stata soccorsa ed è stata tenuta sveglia dai suoi “salvatori” (era ormai in uno stato di semincoscienza) fino all’arrivo del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. Sul posto anche carabinieri e polizia. Gli agenti sono riusciti a rintracciare gli aggressori. Ovviamente sono in corso le indagini.