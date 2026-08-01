Scontro auto moto sulla Statale 90, carabiniere trentaduenne in prognosi riservata

ARIANO IRPINO- Moto contro auto lungo la strada statale 90 delle Puglie, trentaduenne carabinieri in prognosi riservata. Un violento impatto quello lungo la Statale, dove ha avuto la peggio il militare in servizio alla stazione di Montecalvo Irpino. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale si è registrato l’impatto violento con la vettura guidata da una ventottenne. Immediatamente una pattuglia della polizia municipale, il militare e’ stato stabilizzato e trasferito in eliambulanza a Napoli.