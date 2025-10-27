Maria Ruberto è Campionessa Regionale di Corsa su Strada 2025

Grande soddisfazione per l’A.S.D. Montemiletto Team Runners grazie al nuovo successo di Maria Ruberto, che si è laureata Campionessa Regionale di Corsa su Strada 2025 in occasione del 7° Trofeo San Vitaliano – Città di Sparanise.

Dopo il trionfo dello scorso anno nella categoria Ragazze (1 km), Maria si è imposta nuovamente, questa volta nella categoria Cadette (2 km), confermandosi ai vertici regionali e dimostrando impegno, determinazione e una straordinaria costanza di rendimento.

Il risultato premia il grande lavoro svolto sotto la guida degli allenatori Pietro Carpenito e Massimo Santamaria, che seguono da vicino la crescita sportiva della giovane atleta, sostenuta con affetto e orgoglio anche dai suoi genitori.

Un titolo che testimonia il talento e la dedizione di Maria Ruberto, ormai una delle giovani promesse più brillanti dell’atletica campana.