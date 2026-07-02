Aggredisce i Carabinieri intervenuti per una lite davanti al bar: scatta l’ obbligo di firma

ALTA IRPINIA- Aggredisce due Carabinieri che erano intervenuti nella tarda serata di martedì davanti ad un bar per sedare una lite. Questo il motivo per cui un cinquantunenne della zona era stato arrestato per resistenze e lesioni, quelle procurate a polso e mano di due militari intervenuti e’ comparso ieri mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone, che ha accolto la richiesta della Procura (quella formalizzata dal pm di turno Giovanni Sodano), convalidando l’ arresto eseguito dai militari del Norm della Compagnia di Montella e di due Stazioni della zona, applicando allo stesso la misura dell’obbligo di presentazione alla pg per quattro giorni a settimana. Il giudice ha accolto la richiesta di termini a difesa avanzata dall’ avvocato Raffaele Doria , rinviando la prossima udienza al 15 settembre 2026. Sarebbe stato anche gia prospettato un patteggiamento, che sara’ presentato il 15 settembre. Il giudice ha convalidato l’ arresto e tenuto conto della modalità dei fatti e dal precedente specifico in capo al cinquantunenne, “sussistono gravi undizi tenuto conto della condotta tenuta nei confronti” dei due Carabinieri. Per il Gip “la misura chiesta dal pm appare idonea”. Da qui e l’applicazione della misura dell’ obbligo di presentazione alla pg. In aula il cinquantunenne ha chiesto scusa ai militari per quanto compiuto ai loro danni.