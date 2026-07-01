Bagnoli Irpino, fungaiolo perde l’orientamento: ritrovato dal CNSAS

Nel pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS è intervenuto, su richiesta dei Carabinieri della Compagnia di Montella, per la ricerca di un fungaiolo che aveva perso l’orientamento.

L’uomo, fortunatamente, è riuscito a contattare il 112, consentendo così l’attivazione della macchina dei soccorsi. I Carabinieri hanno quindi richiesto l’intervento del CNSAS che, attraverso la propria Centrale Operativa di Cassano Irpino, è riuscito a geolocalizzare il disperso e a individuare l’area di ricerca in località Fiumara di Tannara, nel comune di Bagnoli Irpino.

Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS, operando congiuntamente ai Carabinieri, è riuscita ad avvicinarsi alla zona in cui si trovava l’uomo grazie all’impiego di un mezzo fuoristrada.

Dopo una breve attività di ricerca sul terreno, il fungaiolo è stato individuato dai tecnici del CNSAS. Accertate le sue buone condizioni di salute, è stato accompagnato in sicurezza fino al mezzo dei soccorritori, concludendo positivamente l’intervento.