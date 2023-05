Aggredisce i Carabinieri, condannato e scarcerato ventiseienne nigeriano

ATRIPALDA- Aggressione e resistenza ai Carabinieri che stavano cercando di bloccarlo, patteggia una condanna a nove mesi il ventiseienne nigeriano che nella serata di domenica aveva seminato il panico inseguendo le persone con un bastone e tentando di aggredirle. La decisione nell’udienza per direttissima che è stata celebrata nella mattinata di ieri davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, dove oltre alla contestazione di resistenza a pubblico ufficiale, il ventiseienne doveva rispondere dei reati di lesioni e di porto di oggetto atto ad offendere e di un coltello. Nei suoi confronti dopo la condanna per l’aggressione ai Carabinieri e’ scattata anche la scarcerazione. Lo stesso ventiseienne si sarebbe reso autore anche dell’aggressione ad un avvocato di Avellino, colpevole solo di averlo redarguito perché scoperto ad urinare davanti alla sua abitazione. Per questa seconda vicenda si procede separatamente.