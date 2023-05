FOTO / Giornata da Lioni per i ciclisti elettrici del Giro-E

Giornata da Lioni per i ciclisti elettrici del Giro-E. Nonostante i motori, hanno dovuto spingere un bel po’ sui pedali per affrontare 1.250 metri di dislivello positivo in soli 50 chilometri.

Per il terzo anno consecutivo anche i ciclisti del team atripaldese “Eco Evolution Bike” hanno partecipato all’unico “Grande Giro” al mondo dedicato alle bici e-bike a pedalata assistita.

Undici i ciclisti del team: Alfonso Alvino; Mario Venezia; Rodia AlejandroMarco; Alfredo Preziosi; Angelo Ruocco, Maurizio Cipolletta e Adolfo Rodia.

Gli atleti pedalano con ciclisti che anno fatto la storia del ciclismo mondiale come l’ex campione del Mondo Gianni Bugno e Igor Astarloa e l’ex campione europeo e vincitore della Parigi/Rubeaux Sonny Colbrelli.

La tappa Lioni-Lago Laceno

Tappa appenninica che attraversa le montagne lucane con due lunghe salite, compresa quella finale che conduce al Lago Laceno, dove si trova il traguardo. Il Giro-E si innesta sul percorso del Giro (i pro salgono la bellezza di 3.500 metri di dislivello positivo, oggi) al chilometro 19, dopo avere già scollinato Sant’Angelo dei Lombardi. Da quel momento, un continuo saliscendi caratterizzato da innumerevoli curve e pendenze abbastanza costanti attorno al 5-6%.

La salita finale di Colle Molella è dura: 9,9 km al 6%; dopo l’attraversamento di Bagnoli Irpino si affrontano alcuni chilometri con tornanti con pendenze attorno al 10% e punte del 12%. La salita termina a tre chilometri dall’arrivo: questi ultimi che si dipanano attorno al Lago Laceno in discesa o pianeggianti in ampia curva.

BiciScuola

Il progetto di edutainment, giunto alla sua 22esima edizione, coinvolge in particolare i bambini delle scuole primarie di primo grado (6-10 anni) situate nelle località attraversate da Giro d’Italia e Giro-E, con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli all’utilizzo della bicicletta per uno stile di vita sano, al fairplay sportivo, a un’alimentazione equilibrata, all’educazione stradale e alle regole della nuova mobilità sostenibile. A oggi, sono stati coinvolti un totale di 1 milione e 660 mila ragazzi. Dal 4 al 28 maggio 2023 sono attese 2400 classi.

Premiate oggi le seguenti classi vincitrici:

VENOSA: classe 4^B, Scuola Primaria Giovanni XXIII di Venosa (PZ)

LIONI (GIRO-E): classe 4^B, Scuola Primaria Capocci di Lioni (AV)

LAGO LACENO: classe 1^A , Scuola Primaria Capoluogo di Bagnoli Irpino (AV).

Domani si corre la tappa Eboli-Salerno di 67 km e un dislivello di 130 metri. Evolution Bike “schiera”: Annalisa Albanese, Anna Capriolo, Carlo Taccone, Giuseppe Albanese e Gennaro Giliberti.