Abuso d’ufficio, l’ex Procuratore Gagliardi: necessaria una formulazione più precisa

AVELLINO- “Credo che la ipotesi delittuosa di cui all’articolo 323 cp, richiederebbe una più precisa formulazione e tipicizzazione”. E’ quello che Antonio Gagliardi, ex Procuratore della Repubblica di Avellino, noto per il fatto di essere stato tra i primi a mettere mano alle indagini sulla pubblica amministrazione nella città capoluogo, finito come è noto nel mirino della camorra per le sue indagini sugli affari del post sisma, ci ha voluto rappresentare rispetto alla domanda sulla sua opinione riguardo alla scelta del Guardasigilli Carlo Nordio di procedere con l’abrogazione della norma sull’abuso in atti d’ufficio. E ha concluso l’ex Procuratore, di recente tornato in città per partecipare alla presentazione del libro dell’ex Procuratore Antonio Guerriero, uno dei pm che lo hanno accompagnato negli anni alla guida dell’ufficio inquirente di Piazza D’Armi: “Anche per evitare applicazioni, talvolta vaghe ed imprecise, purtroppo non infrequenti, che vanificano il processo”.