Sospetta intossicazione alimentare, almeno dieci finiscono al Frangipane : ci sono anche bambini

ARIANO IRPINO- Nelle ultime ventiquattro ore al Pronto Soccorso del Frangipane di Ariano ci sono stati diversi ricoverati per sospetta intossicazione alimentare. I numeri non sono ancora noti, ma sarebbero almeno una decina. Tra questi anche dei bambini. A quanto pare non si tratta di un evento collegato per cui si sarebbe registrata la sospetta intossicazione (cerimonie o feste) per cui sono in corso o quantomeno lo saranno nelle prossime ore accertamenti da parte del Dipartimento di Igiene dell’ASL per risalire ad un eventuale punto di collegamento tra i ricoveri. Non è escluso che la stessa Azienda informi dell accaduto anche le forze dell’ordine.