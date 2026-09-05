Calitri, aggredita dal suo ex compagno: pomeriggio di paura, l’uomo bloccato dai Carabinieri

CALITRI- Un’aggressione con un oggetto contundente, molto probabilmente un martello, da parte del suo ex fidanzato. E’ quanto avvenuto poche ore fa a Calitri, dove una donna di origine tunisina e’ stata colpita dall’uomo con cui conviveva fino a poco tempo fa. Aggredita violentemente a quanto pare proprio per cause legate alla fine della loro relazione, ma questo come altri particolari e’ ancora un particolare al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Le urla della donna hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno messo in salvo la donna. Le sue condizioni, nonostante in queste circostanze la prognosi resti sempre riservata, non sarebbero di imminente pericolo di vita. I militari del Comando Provinciale di Avellino avrebbero già bloccato l’autore dell’aggressione, che si era dato alla fuga, ma su questo particolare si attende la conferma ufficiale da parte dei militari del Comando Provinciale di Avellino. Almeno dalle prime informazioni che trapelano dagli accertamenti, tuttora in corso, non ci sarebbero altre persone coinvolte oltre ai due ex fidanzati. Della vicenda e’ stato subito informato anche il magistrato di turno presso la Procura di Avellino.