Addio a Franco D’Ercole, volto storico della destra in Irpinia e in Campania

La città di Avellino saluta Franco D’Ercole, volto storico della destra in Irpinia e in Campania, ex assessore regionale della prima giunta campana di centro destra, quella guidata da Antonio Rastrelli.

D’Ercole era nato a Misurata, a un paio di centinaia di chilometri da Tripoli, dove – nel villaggio “Garibaldi” – trascorse la sua infanzia e adolescenza, coltivando il mito della “patria”, in netta contrapposizione con l’internazionalismo di sinistra del tempo.

Figlio di coloni italiani, i nonni (di Montesarchio da parte di padre, di Marcianise da parte di madre) furono convogliati in Libia dal regime fascista, destinatari di un podere.

Messo piede in Italia, fu costretto a trasferirsi da Avellino a Milano per concludere il percorso scolastico e, successivamente, conseguì ben due lauree.

Al contempo, iniziò una lunga e attiva militanza politica che lo condusse a ricoprire la carica di segretario provinciale del Movimento Sociale Italiano in Irpinia. Fu esponente di spicco di Destra Nazionale e, in seguito, del Pdl, consigliere comunale di Avellino, consigliere e assessore regionale, ma anche Presidente del Cda di Soresa e dell’Alto Calore, oltre che a capo della Cancelleria della Procura della Repubblica di Avellino.

D’Ercole lascia la sua famiglia, la città e la provincia, da lui amate all’età di 78 anni.