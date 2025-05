Miniconvittiadi, la cerimonia di premiazione al Convitto di Avellino

Un’atmosfera di festa, di grande gioia e di condivisione ha caratterizzato la premiazione delle Miniconvittiadi, avvenuta ieri, 20 maggio, nel campo da calcio dell’Istruzione Scolastica del Convitto Nazionale di Avellino.

Le Miniconvittiadi sono competizioni sportive della Secondaria di I grado che coinvolgono tutta la comunità scolastica, rappresentando un’opportunità per lo sviluppo del senso di appartenenza e per l’accettazione delle regole. Un logo policromatico, creato proprio quest’anno ad hoc dall’alunno Alessandro De Marco, classe III C, e che rimarrà per gli anni a venire, e la mascotte Glauco, sempre presente negli eventi della scuola, sono il simbolo di una ricerca continua di identità, necessaria per la coesione, per l’apprendimento e per la pratica della cittadinanza attiva.

Con il Rettore, Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, presenti all’evento le Autorità, la Sindaca, Laura Nargi, la Consigliera provinciale, Emanuela Pericolo, il delegato provinciale del CONI, Giuseppe Saviano, il dott. Pasquale De Guglielmo, istruttore settore giovanile ASD Avellino Scacchi, il Referente del Progetto Rosario De Marco, i Docenti e gli Educatori dell’Istituzione.

Dopo la gara più attesa della manifestazione, la staffetta, sia Small che Large, sostenuta dal tifo dei genitori, è iniziata la premiazione: tutti gli alunni, con la maglietta con il logo delle Miniconvittiadi, posizionati all’interno del campo, divisi per classi, hanno intonato l’inno italiano. Ai primi tre classificati di ogni disciplina è stata consegnata la medaglia d’oro, e, a seguire, quelle d’argento e di bronzo; è stata consegnata anche la coppa per il fair play alla classe ID che ha avuto il comportamento più corretto, un simbolo che viaggerà negli anni come testimone da una classe all’altra, di evento in evento. A tutti i partecipanti il Rettore ha voluto consegnare un dono, un sacchetto con il logo dell’evento.

Tutta la comunità scolastica è stata coinvolta nella premiazione, che ha fatto da collante tra la scuola e le famiglie degli alunni, come vuole lo slogan della manifestazione: “Insieme nello sport… per la vita!”.