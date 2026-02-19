Una fiaccolata a Taurano per Domenico, la comunita’ vicina alla famiglia del piccolo

TAURANO- Una fiaccolata per Domenico. La comunita’ di Taurano che si riunirà in un momento di raccoglimento e di preghiera sabato alle 18 per testimoniare la vicinanza alle famiglie del piccolo, originarie di Taurano. I genitori del bimbo di due anni che da dicembre lotta come un guerriero dopo il trapianto fallito sono originari del paese del Vallo di Lauro anche se da tempo si sono trasferiti nella vicina Nola. E la comunita’ tauranese organizzerà questa fiaccolata che dalla Villa Comunale raggiungerà il Convento di San Giovanni del Palco. A seguire sarà celebrata la Santa Messa. L’amministrazione comunale ha lanciato un invito rivolto a tutti i cittadini a partecipare nel silenzio, nella preghiera e nella vicinanza ai genitori e ai familiari del bimbo e alla vicenda che tiene in ansia tutta Italia. Ieri sera al Monaldi hanno fatto visita ai genitori del bimbo anche il sindaco di Taurano, Michele Buonfiglio e il vicesindaco Saverio Graziano. Aerre