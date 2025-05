Addio ad Alessandro Quasimodo: il cordoglio del Sindaco Spagnuolo e della città di Atripalda

Il Sindaco, Avv. Paolo Spagnuolo, e l’Amministrazione Comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel Salvatore Quasimodo. La notizia ha suscitato grande commozione, colpendo non solo la famiglia Quasimodo, ma anche la comunità di Modica e l’Associazione Culturale “Casa Natale Salvatore Quasimodo”, custode del patrimonio letterario del celebre poeta.

«La dipartita di Alessandro, figlio del premio Nobel, rappresenta una grave perdita per il mondo dell’arte e della cultura in generale – ha dichiarato il Sindaco Spagnuolo –. Nella circostanza del gemellaggio abbiamo avuto modo di apprezzare le sue doti umane ed artistiche. Ringrazio ancora i nostri concittadini, la Prof.ssa Ornella Di Gisi e il Maestro Francesco Testa, per aver favorito quell’incontro».