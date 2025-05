Lauro, il Comune revoca il Bando per assumere due assistenti amministrativi

LAURO- Il Comune di Lauro ha revocato il Bando di Concorso per soli esami, per la copertura di due posti di Istruttori Amministrativi, Area degli Istruttori, (Ex Cat. Giuridica C1), a tempo indeterminato e part-time (50%) indetto nel luglio scorso. Dopo l’atto di indirizzo della giunta, arriva anche quello ufficiale di revoca del Bando, motivato dal fatto che: ” l’interesse pubblico alla buona organizzazione degli Uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa alla luce dei documenti programmatori approvati porta a ritenere opportuno non proseguire il concorso pubblico di cui sopra, per il quale peraltro non sono state espletate neppure le procedure preselettive, in ragione delle mutate esigenze organizzative di questa Amministrazione emergenti dall’adozione del DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione 2025/2027 e PIAO 2025/2027, circostanze dalle quali emerge il preponderante interesse pubblico ad una rivalutazione e rimodulazione dell’azione amministrativa”. Salta la prova preselettiva già convocata per il prossimo 8 maggio. Una decisione che come rilevato sia nelle determina del responsabile del Servizio che nell’atto di indirizzo della giunta comunale: non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l’interesse dei potenziali partecipanti recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso ad una migliore organizzazione degli Uffici, così come esplicitato nei documenti programmatori successivamente approvati, nonché ad una gestione efficace, efficiente ed economica del procedimento amministrativo”.