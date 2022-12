Ad Avellino si presenta “Tempo e realtà”, il nuovo libro di Sabino Morano

Venerdì 16 dicembre, presso la Sala Penta del Museo Provinciale Irpino, in corso Europa ad Avellino, si terrà la presentazione di “Tempo e Realtà” Manuale per orientarsi nel mondo postmoderno, il secondo libro di Sabino Morano. Interverranno, oltre all’autore, l’Avv. Ettore de Conciliis, il Prof. Sergio Barile, l’On. Mario Landolfi e l’On. Gianfranco Rotondi. L’incontro sarà moderato dal Dr. Massimo Antonio Bimonte, direttore del giornale online Avig.

Sabino Morano, fondatore dell’associazione metapolitica “Primavera Meridionale”, punta a lanciare l’idea di una “aggregazione intellettuale organizzata”, capace di sviluppare profonde riflessioni su un presente incerto e sempre più privo di direttrici politiche in grado di interloquire con le posizioni non rappresentate e quei mondi esclusi dal progressismo globalista della “Governance”. Solo una rinnovata forza di “volontà” potrà rompere quei lacci imposti da pseudoscienze e pseudomorali che troppo spesso hanno signoreggiato come “verità”, e che mal celano, invece, una reale regia ideologica.

“In un mondo dominato da anonimi algoritmi e da spoliticizzate piattaforme, che ci stanno conducendo rapidamente verso una condizione di povertà diffusa” l’autore propone un freno politico-culturale, una deviazione di tendenza sostenibile e necessaria.