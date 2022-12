Tragedia nella notte a Torrette di Mercogliano. Dopo la mezzanotte un uomo originario del Ghana è stato investito e ucciso da un’auto pirata. L’automobilista alla guida infatti non si è fermato a prestare il primo soccorso. Per l’extracomunitario, nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare.

Le indagini per risalire all’identità del pirata della strada sono state affidate alla Questura di Avellino.