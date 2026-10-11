Agricoltori in piazza ad Avellino contro il caro gasolio: bruciati i facsimili delle tessere elettorali

Trattori, autocarri, cartelli di protesta e una bara per denunciare quella che gli agricoltori definiscono l’agonia di un intero settore. La protesta degli operatori agricoli della provincia di Avellino è arrivata davanti a Palazzo Caracciolo, sede dell’Amministrazione provinciale, per accendere i riflettori sulle difficoltà economiche che stanno mettendo a dura prova le aziende.

Al centro della mobilitazione, organizzata per contestare i rincari legati alla crisi, c’è soprattutto il costo del gasolio, una voce di spesa fondamentale per chi lavora quotidianamente nei campi. L’aumento dei prezzi, secondo i manifestanti, rischia di aggravare ulteriormente una situazione già difficile, con ripercussioni sulla sostenibilità delle attività produttive e sull’intera filiera.

A sintetizzare il malcontento è uno dei cartelli esposti in piazza: «Articolo 1: il lavoro è un diritto, il caro gasolio un sopruso». Un messaggio diretto, accompagnato da altri simboli scelti per rendere visibile la gravità della situazione denunciata dagli agricoltori.

La bara portata davanti alla sede della Provincia rappresenta, nelle intenzioni dei promotori della protesta, la morte delle attività produttive e dell’indotto, messi in difficoltà da una crisi che si trascina da mesi. Un gesto forte, affiancato dal rogo di facsimili di tessere elettorali, utilizzato per manifestare la delusione nei confronti della politica e denunciare la sensazione di essere stati lasciati soli.