Montemiletto, furto nella notte a scuola: saltano le lezioni per gli alunni

MONTEMILETTO- Una mattinata amara per personale e studenti dell’ Istituto comprensivo “Montemiletto”. Nella notte il plesso scolastico di via Francesco di Benedetto in particolare quello della scuola primaria e infanzia é stato oggetto di un raid da parte di ignoti che avrebbero (gli accertamenti sono ancora in corso per quantificare il danno) portato via in particolare dispositivi informatici e tablet in uso agli alunni e al personale dell’istituto scolastico. Sul posto, scattato l’allarme da parte del personale, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi del caso e quantificare il danno arrecato dal furto.