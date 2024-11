VIDEO/ Irpiniambiente, Buonopane: “Nessun parere negativo dell’Antitrust”

In Consiglio Provinciale approvato all’unanimità l’aggiornamento del valore aziendale di Irpiniambiente S.p.A.

Il valore aggiornato della partecipata Irpiniambiente S.p.A. è stato approvato all’unanimità in Consiglio Provinciale, ai fini della cessione delle quote della società ai Comuni che dovranno costituire la nuova società in house per la gestione del servizio rifiuti. Il prezzo è di poco più di due milioni e mezzo di euro.

Tuttavia, il dibattito in aula si è concentrato sul parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha richiesto integrazioni nella documentazione a sostegno della scelta, sollevando dubbi riguardo all’impatto sulla concorrenza e sul mercato. Il Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha però chiarito: “Non c’è nessun parere negativo da parte dell’Antitrust.”