Accenture Italia punta su UIIP-Biogem per la sede di Cosenza

Accenture Italia punta su UIIP-Biogem per supportare la crescita della sede di Cosenza

La decisione della multinazionale ICT (Information and Communication Technologies) conferma l’investitura già conseguita dal Programma di formazione post-laurea di Biogem per la sede di Bari e consolida un significativo piano di investimenti del gruppo nell’Italia Meridionale, fino a pochi anni fa rappresentata solo da Napoli.

A partire dai prossimi bandi, per l’esattezza dalla 61° edizione, UIIP (University-Industry Internship Program), a cui, come sempre, sarà possibile candidarsi mediante il sito www.uiip.it, collaborerà, quindi, alla crescita di un nuovo competence center, in allestimento nella città calabrese e incentrato su tematiche concernenti l’area SAP, che rappresenta uno dei software gestionali più diffusi al mondo.

A darne notizia è il coordinatore del Programma UIIP, Andrea Di Maso, che sottolinea come, «a differenza di qualche anno addietro, i giovani meridionali potranno avviare un percorso lavorativo post UIIP direttamente al Sud, grazie ai tre capisaldi di Napoli, Bari e Cosenza, che affiancano le storiche sedi di Roma, Milano e Torino. Una conferma – continua Di Maso – degli ottimi risultati del Programma UIIP, che si avvia a chiudere la sua cinquantanovesima edizione con un placement aziendale ormai stabilizzatosi al 98% ».

L’Autunno di UIIP si apre, intanto, con il successo annunciato della edizione numero 60, al via giovedì 21 settembre, con 65 partecipanti provenienti da tutto il Paese. Oltre alla tradizionale presenza di allievi delle regioni del centro sud (dal Lazio alla Sicilia) si segnalano, infatti, iscrizioni da Veneto, Toscana, Piemonte, Marche, Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna

A coronamento di una stagione che si annuncia molto impegnativa, il prossimo 12 ottobre, i coordinatori di UIIP-Biogem, Andrea Di Maso e Antonella Saporito, parteciperanno, infine, al job meeting di Bari, uno dei principali eventi di incontro fra laureati ed aziende organizzati nel Sud Italia, in programma presso il Politecnico del capoluogo pugliese.