Acs, silenzio in aula sulla nomina, poi la nota. Giordano: decisione illegittima

AVELLINO- In consiglio comunale, incalzati dal consigliere comunale del PD Nicola Giordano, ne’ il sindaco Laura Nargi ne’ l’assessore al ramo Scaletti hanno risposto sulla richiesta di conoscere se rispondesse alla verita’ la notizia della nomina di Pasquale Penza alla guida dell’Acs. Alla fine del consiglio comunale però, il giallo finisce. Con una nota dell’amministrazione comunale.

LA NOTA

La nota diffusa dal Comune di Avellino in serata ha spiegato che: “Si è riunita in mattinata l’assemblea totalitaria della società partecipata Acs. Alla presenza del Sindaco di Avellino, Laura Nargi, in rappresentanza del socio unico, dell’ex presidente di Acs, Paolo Spagnuolo, e del revisore contabile uscente, Luciano Basile, l’organismo ha nominato Pasquale Penza quale amministratore unico protempore fino all’approvazione del prossimo Bilancio di esercizio e nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di nomina dell’amministratore ai sensi del regolamento comunale. L’assemblea totalitaria ha anche indicato Francesco De Blasi quale nuovo revisore unico dei conti. Le nomine del presidente pro tempore e del revisore unico contabile conferiscono nuova operatività e slancio all’ azienda pubblica, di importanza strategica per l’Amministrazione di Piazza del Popolo, al fine di garantire continuità nella gestione ordinaria e straordinaria e di procedere alla ridefinizione dell’organizzazione e delle funzioni della società”.

IL CONSIGLIERE GIORDANO:TORNATO IL METODO FESTA

Il consigliere comunale Nicola Giordano lo ha ribadito piu’ volte nel corso della seduta del civico consesso e confermato dopo l’ufficializzazione della nomina a mezzo stampa: “Il provvedimento e’ illegittimo perché il sindaco quando nomina negli enti, deve fare un passaggio nella conferenza dei capigruppo, ne’ sono stati individuati i requisiti. Perche’ espongono anche a rischio la società. Una delibera sbagliata, il sindaco e’ obbligato a fare un regolamento per le nomine nelle partecipate entro 45 giorni dal suo insediamento, non va certo bene un regolamento, come chiarito dalla segretaria generale risalente al 2012. E’ ritornato il metodo festiano. Il modo e le persone sono tornate alla grande”. Aerre