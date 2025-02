Incidente sull’Ofantina, tre feriti: accertamenti della Polstrada sul posto

SALZA IRPINA- Tre persone ferite, tutte trasportate al Moscati, dove per fortuna non sono in condizioni gravi. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Ss7 Ofantina, al km 317, nel territorio de ll comune di Salza Irpina. Il sinistro ha visto coinvolti tre veicoli , altrettante sono le persone ferite che sono state trasportate al Moscati di Avellino. Sul posto sono intervenuti per le operazioni di messa in sicurezza i Vigili Del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino e il personale del 118. In corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Avellino, intervenuta per i rilievi, le cause che hanno portato allo scontro tra le tre vetture.