Montoro, il Tar rigetta la richiesta di annullamento del Piano di Riequilibrio Finanziario

MONTORO- È stata pubblicata nella giornata di mercoledì 19 febbraio 2025 l’ordinanza del Tar – Sezione staccata di Salerno relativa alla richiesta di annullamento delle delibere di Consiglio Comunale di Montoro per il riequilibrio finanziario. Il Tribunale Amministrativo Regionale, in camera di consiglio, ha rigettato la richiesta presentata dal consigliere comunale di minoranza, Domenico Torello, ritenendo prevalente il bene pubblico della collettività. Decade quindi la richiesta di annullamento e di perdita di efficacia della delibera del Consiglio Comunale di Montoro n. 46 del 28 novembre 2024, con cui è stata approvata la proposta di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, così come previsto dall’art. 243 bis D.Lgs. n. 267/2000 e della delibera del Consiglio Comunale di Montoro n. 45 del 28 novembre 2024, con cui è stata approvata la proposta di verifica equilibri di bilancio. A firmare l’ordinanza: Anna Saporito, Primo Referendario Estensore, Salvatore Mezzacapo, Presidente, Raffaele Esposito, Primo Referendario.Siamo soddisfatti della sentenza – dichiara il sindaco Salvatore Carratu’ – con questa ordinanza siamo arrivati alla chiusura del cerchio sul tema bilancio. Abbiamo letto e ascoltato mesi di ingiurie, offese e commenti di qualsiasi tipo, una vera macchina del fango appoggiata da profili e pagine gestiti non si sa da chi, dove si criticava il nostro operato e si è messo in dubbio le nostre scelte.Come ho più spesso detto e ribadito, abbiamo lavorato per il bene della comunità e continueremo a farlo.