Acs, cantieri di Via Piemonte e De Gasperi, vertenza Moscati: tre audizioni in Commissione

AVELLINO- Il contenzioso tra Comune di Avellino e Moscati, la ricapitalizzazione di Acs e i cantieri di Via De Gasperi e Via Piemonte. Un’agenda impegnativa per la Commissione Trasparenza del Comune di Avellino, presieduta dal consigliere comunale del PD Ettore Iacovacci. La riunione dell’organismo consiliare e’ prevista per domani. All’ordine del giorno ci sono : l’audizione della Segretaria Generale Dovetto in merito ad eventuali aggiornamenti sul contenzioso tra Comune di Avellino ed Azienda Ospedaliera S.G. Moscati, nonché aggiornamenti e delucidazioni sull’arbitrato

Audizione del nuovo Amministratore Unico dell’ A.C.S. Pasquale Penza in merito alla ricapitalizzazione della Società. Infine l’audizione della Funzionaria del Settore Urbanistica Baldanza in merito agli esiti dei sopralluoghi effettuati sui cantieri di Via G. Piemonte e Via De Gasperi.