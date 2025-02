Fondi di Invitalia per attività, la chiude in anticipo: condannato dalla Corte dei Conti

AVELLINO- I giudici della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti hanno accolto la richiesta della Procura Regionale nei confronti di un sessantenne avellinese, che dovra’ risarcire ad Invitalia s.p.a. un danno di 18.753,32 euro. Il convenuto aveva ottenuto da Invitalia la concessione di un contributo di 10.256,96 euro in conto capitale e di 15.421,54 euro quale finanziamento agevolato. Dal contratto stipulato il 10 giugno 2013 con Invitalia, era obbligato a svolgere quell’attività di lavoro autonomo per un periodo di almeno cinque anni. Ma nel 2015 aveva invece chiuso la sua attività. A suo carico, dopo le indagini della Guardia di Finanza di Avellino, era scattato anche un giudizio penale, per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316-ter c.p.: il Tribunale di Avellino lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione. Ora arriva questa decisione della Sezione Giurisdizionale della Campania della Corte dei Conti.