Anziano ferito e bloccato in casa, poliziotti sfondano la porta e lo salvano

LAURO- Anziano cade in casa e resta ferito, soccorso dagli agenti della Volanti del Commissariato di Ps di Lauro. I poliziotti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, allertati dai vicini che avevano sentito le urla dell’uomo, bloccato in casa e ferito, non hanno esitato a sfondare la porta di ingresso per accedere all’abitazione e soccorrere l’uomo, insieme al personale del 118, a cui e’ stato affidato. L’uomo, che era sanguinante a causa della caduta e’ stato trasferito in ospedale. Non dovrebbe avere gravi ferite. Un lieto fine grazie all’intervento del personale della Polizia di Stato.