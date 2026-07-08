Acqua, nuovi stop in Irpinia: ecco dove e quando mancherà

Nuovi disagi per l’approvvigionamento idrico in diversi comuni dell’Irpinia. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato una serie di sospensioni dell’erogazione dell’acqua dovute a guasti, perdite sulla rete e interventi di manutenzione straordinaria.

A Roccabascerana, a causa di una perdita sulla rete idrica, sarà necessario chiudere i serbatoi a servizio dell’intero territorio comunale dalle 22:30 di oggi alle 6:00 di domani, giovedì 9 luglio, per consentire il recupero della risorsa idrica.

Disagi anche nei comuni di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Grottolella e Montefredane, dove l’erogazione è stata sospesa per consentire la riparazione urgente di un guasto alla condotta adduttrice nel territorio di Manocalzati. Il ripristino del servizio è previsto entro le 18:00, ma Alto Calore non esclude una seconda sospensione nella fascia oraria 22:00-6:00 per permettere il riempimento dei serbatoi.

A Castel Baronia, invece, è in corso un intervento tecnico che comporta l’interruzione dell’acqua fino alle 16:00 nelle zone di via Abate Amato Mastrullo, via Salvo D’Acquisto e via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Infine, ad Altavilla Irpina sono programmati lavori straordinari di ristrutturazione della rete idrica che interesseranno via Vanda Maria Recine, via Immacolata e via Villani, con sospensione del servizio dalle 8:00 alle 14:00.

Alto Calore ricorda che, alla riapertura del flusso, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, che non ne compromettono la potabilità. L’azienda consiglia di lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino alla completa scomparsa di eventuali residui.

Per aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale e i canali social di Alto Calore Servizi, mentre per situazioni di effettiva urgenza resta attivo il numero verde 800 954430.