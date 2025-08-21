Si dimette la maggioranza dei consiglieri, a Prata Principato Ultra arriva il commissario prefettizio

PRATA P.U- Fine anticipata per la consiliatura guidata da Bruno Petruzziello, in crisi da mesi. A decretarla le dimissioni della maggioranza dei consiglieri. Per questo motivo il Prefetto di Avellino ha nominato un commissario che guidera’ l’ente fino alle prossime elezioni. In una nota da Palazzo di Governo e’ stato comunicato che in mattinata con un provvedimento determinato dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali “è’ stato sospeso il Consiglio comunale di Prata di Principato Ultra e nominato il Viceprefetto dott. Antonio Incollingo Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento definitivo con decreto del Presidente della Repubblica”.
