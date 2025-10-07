Accordo fra Istituto Superiore di Sanità e Procura di Avellino, giovedì la presentazione dei primi risultati

Giovedì 9 ottobre, alle ore 12:00, presso l’Aula “Rosario Livatino” del Tribunale di Avellino, si terrà un incontro finalizzato alla presentazione dei primi risultati ottenuti grazie all’accordo tra l’Istituto Superiore di Sanità e la Procura della Repubblica di Avellino su eccessi di mortalità, incidenza tumorale e ospedalizzazione nella valle del Sabato, per patologie che ammettono tra i fattori di rischio accertati o sospetti l’esposizione a inquinanti. Il protocollo di collaborazione fu siglato fra l’Iss e l’ufficio giudiziario irpino nell’ottobre del 2021. All’incontro prenderà parte il Procuratore Generale di Napoli, dott. Aldo Policastro.
