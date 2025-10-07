Rissa in carcere a Bellizzi: sei detenuti assolti dall’accusa, c’è anche un irpino

AVELLINO- Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone ha mandato assolti dall’accusa di rissa sei detenuti (all’epoca dei fatti e alcuni anche attualmente) , finiti sotto processo per un episodio avvenuto il 5 ottobre del 2018 nel carcere di Bellizzi Irpino. Altri quattro erano stati già assolti nel giudizio abbreviato. Nei loro confronti il pm della Procura di Avellino Cecilia Annecchini aveva firmato un decreto di citazione diretta a giudizio per aver partecipato alla rissa che avete registrato anche tre feriti (due dei quali però avevano riferito di essere scivolati mentre facevano le pulizie). La vicenda ricostruita dalla Polizia Penitenziaria era stata scatenata dal rientro nella Sezione Alta Sicurezza di un detenuto di Torre Annunziata che era stato per alcuni giorni nella Sezione Separata. Un rientro che aveva scatenato una lite, il detenuto era stato aggredito da almeno altri nove reclusi dopo che aveva colpito uno degli stessi che gli intimava di andare via dalla Sezione. Tra i dieci imputati, quasi tutti napoletani e casertani, era a processo anche Antonio D’Angelo, anche per il pregiudicato di Serino, difeso dal penalista Alberico Villani e’ arrivata la sentenza di assoluzione. Proprio la difesa di D’Angelo ha depositato in aula una sentenza della V Sezione Penale della Cassazione per cui, nel caso “un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non e’ ravvisabile il delitto di rissa ne’ a carico degli aggressori ne’ a carico degli aggrediti”. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro trenta giorni.