U.S. Avellino, da domani via alla campagna di mini-abbonamenti

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 8 ottobre 2025, avrà inizio la nuova campagna di mini abbonamenti. Un’iniziativa che comprende le prossime 6 partite di campionato casalinghe fino al termine del girone di andata. I mini abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la biglietteria dello Stadio “Partenio-Lombardi”, presso i punti vendita del circuito Go2 dell’intero territorio nazionale (elenco è consultabile al seguente link) e online all’indirizzo www.go2.it.

I mini abbonamenti daranno la possibilità di accedere alle seguenti gare:

Avellino – Spezia (25/10/2025 ore 15:00)

Avellino – Reggiana (01/11/2025 ore 12:30)

Avellino – Empoli (22/11/2025 ore 15:00)

Avellino – Venezia (08/12/2025 ore 20:30)

Avellino – Palermo (20/12/2025 ore 15:00)

Avellino – Sampdoria (10/01/2026 ore 15:00)

Si precisa che sono effettive come data ed orario soltanto le partite contro Spezia e Reggiana. Per tutte le altre la Lega di Serie B renderà effettivo il calendario con apposito comunicato ufficiale.