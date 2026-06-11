Marcantonio Spera nominato Vicepresidente della Provincia di Avellino

Il Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, ha firmato oggi – 11 giugno 2026 – il suo primo decreto, conferendo l’incarico di Vicepresidente della Provincia al sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, rieletto consigliere provinciale lo scorso marzo. La nomina segna l’avvio operativo della nuova amministrazione provinciale e riconosce al primo cittadino di Grottaminarda un ruolo di rilievo nella guida dell’ente.

«Con orgoglio e senso di responsabilità assumo l’incarico di Vicepresidente della Provincia di Avellino – ha dichiarato Spera – Ringrazio il Presidente Picone per la fiducia accordata e tutti coloro che mi hanno sostenuto in queste due consiliature. Il mio impegno sarà totale, al servizio dell’intera comunità provinciale».