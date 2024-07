Maltrattamenti e lesioni alla mamma: indagato un ventunenne dell’hinterland

AVELLINO- E’ accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della mamma, che tra il 2020 e il 2021, quando era ancora minorenne, avrebbe in più occasioni minacciato anche con l’uso di un coltello e percossa, oltre ad insulti. Tanto che la donna era stata costretta a scappare da casa. A questo reato si aggiunge anche quello di lesioni, con una vicenda avvenuta nel 2020, quando la mamma era stata malmenata e aveva dovuto far ricorso alle cure dei sanitari con una prognosi di sette giorni. Di queste accuse dovrà rispondere un ventunenne di un comune dell’hinterland avellinese, raggiunto da un’avviso di conclusione delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il ragazzo rischia un processo per una vicenda assai triste e grave.