Piano di Zona di Avellino, pubblicato bando per 38 assunzioni

Piano di Zona di Avellino, è stato pubblicato sul sito del Comune il bando di concorso per l’assunzione di 38 figure professionali, tra cui 16 assistenti sociali. Le 38 figure scelte avranno un contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi. Il bando è firmato dal direttore generale del Consorzio Rodolfo De Rosa.

Di questi 38 posti di lavoro, 16 sono per il ruolo di Istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1; 3 per Istruttore direttivo economico contabile (D1); 4 per Istruttore direttivo sociologo (D1); 3 per Istruttore direttivo amministrativo (D1); 3 per Istruttore direttivo psicologo (D1); 8 per Istruttore amministrativo (C1); e 1 per Istruttore informatico (C1).

Tutte queste figure professionali saranno destinate al welfare d’accesso e all’ufficio di Piano dell’Azienda speciale consortile A4. Con una successiva comunicazione saranno fissate le date e la sede d’esame e sarà nominata anche la commissione esaminatrice.

