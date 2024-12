Abusivismo edilizio: i Carabinieri denunciano tre persone

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, nell’ambito di controlli mirati volti alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, denunciavano un 40enne, un 60enne ed un 30enne rispettivamente in qualità di committente, direttore dei lavori e legale rappresentante di un’impresa edile, per abusivismo edilizio.

Nello specifico, i militari accertavano che le tre persone, ognuno per le proprie competenze, realizzavano in area sottoposta a vincolo idrogeologico, un’opera in assenza di permesso di costruire, sconfinando su suolo di proprietà comunale.

I soggetti coinvolti, venivano deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per violazioni al Testo Unico Ambientale elevando, inoltre, all’impresa sanzioni amministrative per un totale di euro 2.000,00.

I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.