Deposito di rifiuti: i Carabinieri denunciano due persone

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, nell’ambito di controlli mirati volti alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, denunciavano l’amministratore di una società e la proprietaria di un terreno per deposito incontrollato di rifiuti.

Nello specifico, i militari accertavano che un imprenditore edile aveva depositato su suolo nudo di proprietà di una 30enne, rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di ristrutturazione, costituiti da porte, infissi, sanitari, tubature in plastica e ferro nonché elettrodomestici, poltrone e scaffalature.

I due soggetti coinvolti, venivano deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per violazioni al Testo Unico Ambientale e l’area di giacenza di circa 1000 metri quadrati nonché i rifiuti depositati alla rinfusa e senza classificazione, venivano sottoposti a sequestro.

I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.