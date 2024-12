Avellino, la raccolta differenziata si digitalizza: arriva Junker, l’app che riconosce tutti i rifiuti e aiuta a valorizzarli

Niente più dubbi davanti ai contenitori della differenziata, né confusione per un cambiamento nei calendari del porta a porta comunale. Ad Avellino è arrivata Junker, l’app per la raccolta differenziata che ogni giorno aiuta 3 milioni di italiani a gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti.

De Vizia Transfer e Grande Srl hanno infatti deciso di dare una svolta digitale al sistema di raccolta dei rifiuti, adottando questa applicazione, che è presente in più di 2.500 Comuni, di cui 62 in Campania. Per i cittadini l’uso di Junker è gratuito. Basta scaricare l’app sul proprio smartphone per avere sempre a portata di mano una guida chiara e attendibile per differenziare senza errori.

Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, Junker riconosce gli imballaggi dal loro codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente.

Inoltre, all’interno dell’app i cittadini troveranno calendari sempre aggiornati dei ritiri, con la possibilità di attivare le notifiche, che ogni sera ricordino la raccolta del giorno dopo. E ancora quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, e mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio. Grazie a Junker, avranno inoltre la possibilità di ricevere messaggi diretti dall’amministrazione comunale in merito ad avvisi, iniziative, interruzioni cambiamenti nei servizi pubblici.

La configurazione dell’app è uno dei servizi dedicati alla cittadinanza, oltre che uno degli strumenti dell’ambizioso piano di comunicazione e sensibilizzazione avviate a luglio scorso con l’apertura del nuovo Centro del riuso in località Pianodardine.

«Con l’attivazione dell’app “Junker”, insieme alla società “Grande Srl”, proseguiamo nel solco del miglioramento della qualità del servizio rifiuti nella città di Avellino. – dichiara il Sindaco, Laura Nargi – Lo facciamo nel segno dell’innovazione. Si tratta di un dispositivo, infatti, che fornirà agli

utenti uno strumento nuovo e particolarmente utile per uno smaltimento sempre più consapevole dei rifiuti e per innalzare ulteriormente la qualità e le percentuali della nostra raccolta differenziata. Vogliamo una città sempre più pulita e decorosa e, con grande soddisfazione, posso affermare che insieme a “Grande Srl” stiamo centrando l’obiettivo».