Abella Cup, Avella si accende: Gigi Castaldo guida il Real Santa Candida contro la Farmacia Acierno 11 giugno ore 21:30

AVELLA – Grande attesa per l’Abella Cup, che giovedì 11 giugno alle ore 21:30 vivrà uno dei momenti più attesi del torneo. A calcare il campo sarà infatti Luigi Castaldo, storico bomber e volto amatissimo del calcio irpino, che vestirà la maglia del Real Santa Candida nella sfida contro la Farmacia Acierno.

La presenza dell’ex attaccante dell’U.S. Avellino 1912 impreziosisce ulteriormente la manifestazione sportiva di Avella, richiamando l’attenzione di tifosi e appassionati provenienti da tutta l’Irpinia. L’incontro promette spettacolo, emozioni e un tuffo nei ricordi per chi ha seguito le gesta di Castaldo sui campi professionistici.

L’appuntamento è fissato per le 21:30: l’Abella Cup è pronta a regalare una serata di grande calcio e divertimento sotto le stelle di Avella.