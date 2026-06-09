Tentativo di truffa telefonica al sindaco di Capriglia: “Fate attenzione”

Il sindaco di Capriglia Irpina, Nunziante Picariello, ha denunciato un tentativo di truffa telefonica di cui è stato recentemente bersaglio, raccontando l’accaduto attraverso i canali social dell’Amministrazione comunale per mettere in guardia i cittadini.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, una persona qualificatasi come il fantomatico “maresciallo Primo” dei Carabinieri lo avrebbe contattato telefonicamente invitandolo a recarsi presso la caserma di Avellino per ritirare presunti documenti compromettenti. Un espediente che ha subito insospettito il sindaco, il quale, ricordando la figura del luogotenente Ernesto Primo, con cui era legato da sincera amicizia, ha compreso l’inganno e ha interrotto la conversazione.

Il sindaco ha quindi lanciato un appello alla cittadinanza affinché presti la massima attenzione a questo tipo di raggiri.