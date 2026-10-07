Abbruciamenti a Monteforte Irpino, tre denunciati dai Carabinieri Forestali

MONTEFORTE IRPINO- I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, unitamente alla linea territoriale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino tre persone ritenute responsabili di gestione illecita di rifiuti tramite l’abbruciamento. I militari hanno accertato che i predetti nei propri fondi, condotti a noccioleto, nel comune di Monteforte Irpino, procedevano all’abbruciamento di residui vegetali. Sono state elevate, altresì, sanzioni

amministrative per un totale di circa 1.000,00 euro. I controlli dei Carabinieri, per prevenire e reprimere i reati ambientali, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della cittadinanza.