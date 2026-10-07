Lacedonia, artigiano denunciato dai Carabinieri Forestali per reati ambientali

LACEDONIA- L’attività investigativa messa in atto dal Nucleo Carabinieri Forestale di Lacedonia e Castel Baronia, in sinergia con i colleghi della Compagnia territoriale, ha permesso di accertare che un artigiano, dedito all’attività meccatronica, nel comune di Lacedonia (AV), esercitava l’attività in

assenza delle obbligatorie autorizzazioni ambientali ed in locali privi della conformità urbanistica.Inoltre, all’interno del locale, sono stati rinvenuti circa 10 metri cubi di rifiuti ancora intrisi di oli esausti provenienti dall’attività di riparazione, depositati sul suolo alla rinfusa e privi di classificazione. Pertanto, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, l’uomo, un 58 enne del posto, resosi responsabile di aver commesso i reati di abusivismo edilizio, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed esercizio di attività in assenza delle autorizzazioni ambientali. Nel contempo, il locale di circa 200 metri quadrati ed i rifiuti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro e le attrezzature e strumentazioni utilizzate per l’esercizio dell’attività sono state confiscate.