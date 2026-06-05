Abbattimento pini, Italia Nostra: “Due secolari abbattuti, scompare verde storico”

“Ancora due pini secolari abbattuti ad Avellino nei pressi della rotatoria di via Raffaele Aversa – è la denuncia di Italia Nostra Avellino – Scompare un altro pezzo di verde storico. Erano centinaia i pini domestici che punteggiavano i giardini nobiliari e le case di campagna via via inglobati nel perimetro urbano e che caratterizzavano il paesaggio della nostra città.

Purtroppo alla cura e gestione di questi giganti verdi, malgrado l’aiuto che oggi può darci la

tecnologia, si preferisce l’abbattimento. Nel caso in questione non ci si è fermati neppure davanti al periodo di nidificazione. Italia Nostra chiede all’amministrazione del sindaco Nello Pizza un giro di boa nella politica del verde con un’attenta valutazione degli interventi sul patrimonio arboreo pubblico e privato”.