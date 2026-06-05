Lutto per il Questore Picone, il cordoglio del mondo politico irpino per la scomparsa della madre

Numerose le attestazioni di affetto e partecipazione giunte nelle ultime ore al dirigente della Polizia di Stato e alla sua famiglia, in un momento di grande dolore che ha unito istituzioni e rappresentanti politici al di là delle appartenenze.

Tra i primi a esprimere vicinanza è stata il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Ines Fruncillo.

«A nome del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino e mio personale, esprimo il più sincero e profondo cordoglio al Questore di Avellino, dottor Pasquale Picone, e alla sua famiglia per la scomparsa dell’amata madre. In momenti come questi, il dolore per la perdita di una figura così importante nella vita di ciascuno supera ogni ruolo e ogni responsabilità pubblica, richiamando il valore più autentico dei legami che accompagnano il nostro cammino».

«Con rispetto e discrezione – aggiunge Fruncillo – ci stringiamo alla famiglia Picone. Giungano la nostra vicinanza, la nostra partecipazione al lutto e un pensiero di affettuosa memoria alla cara madre. Il ricordo dell’amore ricevuto possa essere conforto in un momento così difficile».

Anche il Coordinamento provinciale di Forza Italia Avellino e il segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino hanno voluto manifestare la propria vicinanza al Questore.

«In un momento di così grande dolore – dichiara D’Agostino – desideriamo far giungere al dottor Picone e alla sua famiglia i sentimenti della nostra più sentita partecipazione. La perdita di una madre rappresenta un passaggio umano tra i più difficili da vivere. A lui rivolgiamo un pensiero di affetto, vicinanza e conforto in questo momento di lutto».

Parole di solidarietà sono arrivate anche dalla Lega. Il commissario provinciale Luigi Barone, insieme ai dirigenti, agli amministratori e ai militanti del partito in Irpinia, ha espresso le più sincere condoglianze al Questore e ai suoi familiari.

«In circostanze così dolorose – afferma Barone – il sentimento umano prevale su ogni altra considerazione istituzionale e ci uniamo al loro dolore con rispetto e partecipazione». La Lega irpina ha ribadito la propria vicinanza alla famiglia Picone, sottolineando il valore della solidarietà nei momenti più difficili.

Al cordoglio si è unito anche il Movimento Cinque Stelle. La rappresentante del Gruppo Territoriale Avellino, Sara Spiniello, ha espresso «le più sincere condoglianze al Signor Questore di Avellino, dottor Pasquale Picone, per la perdita della cara mamma», rivolgendo al Questore e ai suoi familiari sentimenti di vicinanza e partecipazione al lutto.

Una testimonianza corale che accomuna le diverse forze politiche del territorio e che, al di là delle appartenenze, si stringe attorno al Questore di Avellino e alla sua famiglia nel ricordo della cara madre.