Le disavventure di Stracciatella, il cane che da Montoro si è trasferito a Milano

Stracciatella è uno splendido cane di circa tre anni che ha sempre vissuto nei pressi di una scuola a Montoro, in provincia di Avellino, dove era stato accolto, amato e accudito da tutti.

La sera del 28 settembre scorso Stracciatella parte da Mercato San Severino in direzione Milano per essere adottato da una signora benestante del posto. La bella notizia però non dura tanto, per sua sfortuna dopo circa un’ora dall’arrivo a Milano viene smarrito dalla stessa persona che lo aveva preso in consegna davanti ad un bar in zona Città studi di Milano. A causa del forte spavento, dovuto probabilmente al trambusto, il povero cagnolino ha corso il serio rischio anche di essere travolto da un tram. Per una fortunata coincidenza Stracciatella viene visto da una donna che riesce a metterlo in salvo appena in tempo e viene riconsegnato all’adottante.

Il giorno seguente, nonostante le innumerevoli raccomandazioni fatte all’aspirante adottante, Stracciatella viene smarrito per la seconda volta. Per sua fortuna il povero cane riesce a trovare rifugio in un palazzo dove viene messo in sicurezza. Questa volta, però, risultava sprovvisto anche della pettorina e della targhetta. Parte una gara di solidarietà per ritrovarlo.

Stracciatella ora è al sicuro, a casa di Patrizia Ruggiero, una instancabile volontaria di Milano che ha preso in custodia il cane in attesa della migliore adozione possibile, a maggior ragione dopo le incredibili disavventure sofferte.

Vi è da dire che oltre a disattendere ogni indicazione fornita, l’adottante, in entrambi i casi, non ha neanche sentito il dovere di avvertire l’Associazione irpina che gli aveva affidato in custodia il cane, motivo per cui alcune volontarie milanesi si sono già attivate per inserire sia lei che sua figlia in una “black list” in modo che non possano più accedere alle procedure per le adozioni di animali.

Anche in questa spiacevole avventura non sono però mancate le numerose circostanze positive come le premure dimostrate dai tanti cittadini di Milano, l’impegno costante dei tanti bravissimi volontari e il ruolo fondamentale svolto dai gruppi social per consentire il suo ritrovamento. Raccontiamo la storia di Stracciatella anche per far comprendere quanto sia importante essere motivati e seri nel prendere in considerazione l’idea di adottare un cane, o altro animale che sia.