Incidente sulla SS7 a Nusco: sfondata la vetrata di un bar

Nella nottata odierna, i Carabinieri di Nusco e Paternopoli sono intervenuti sulla ss7 (ofantina bis), nel territorio di Nusco, all’altezza dell’area di sosta bar “da Rosa”, dove, per cause in corso di accertamento, si è verificato un sinistro stradale tra due veicoli.

I due veicoli, che procedevano nella stessa direzione di marcia, sono entrati in collisione laterale per cause in corso di accertamento.

In conseguenza dell’urto e della velocità sostenuta, uno dei veicoli ha impattato contro un guardrail per terminare la corsa contro la vetrata del bar “da Rosa”, situato sulla corsia opposta, investendo anche due clienti presenti all’esterno del locale.

I due automobilisti e le due persone investite sono stati trasportate dal 118 presso il ps Moscati di Avellino, tutt’ora ricoverati, non in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Nusco.